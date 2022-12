"J'ai chialé dès le premier épisode" : le docu sur Harry & Meghan fait pleurer le web... mais se fait fusiller en Angleterre

Dans The Crown dont la saison 5 est sortie en novembre sur Netflix on a pu (re)découvrir tout le drama autour de l'histoire du Prince Charles, depuis devenu le roi Charles III, et de Diana. Même si la série a fait polémique, et que certaines stars l'ont critiquée, la suite de l'histoire de la famille royale n'est pas sans histoires croustillantes. Notamment celle entourant le couple du Prince Harry et de Meghan Markle. Après l'annonce de leurs fiançailles, l'ancienne actrice a été la cible de paparazzi et d'attaques violentes dans la presse.

Des années plus tard, elle dévoilera même avoir été victime de racisme de la part de certains membres de la famille de son époux et avoir pensé au suicide. Tant d'épreuves desquelles les deux amoureux se sont depuis éloignés : en 2020, le couple annonce se retirer de la famille royale et quitte l'Angleterre pour les Etats-Unis. Une histoire compliquée qu'ils ont décidé de raconter dans le documentaire Harry & Meghan, disponible en deux parties sur Netflix.

Harry et Meghan, le "couple goal" qui ému le web

Ce jeudi 8 décembre 2022, Netflix a donc mis en ligne les trois premiers épisodes de la série documentaire où le Prince Harry et Meghan Markle se confient sans filtre sur les débuts de leur couple. En plus d'apprendre qu'ils se sont rencontrés sur Instagram et découvrir les coulisses de leur premier date, les internautes ont été émus par les deux amoureux, qui sont parents d'un petit Archie et d'une petite Lilibet. Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi à la série docu, validant à 100% le couple, et certains ont même avoué avoir lâché leurs meilleures larmes.