"Harry était en panique. Il a flippé" : cet ultimatum de Meghan Markle a fait peur au prince

Meghan Markle aurait donné un ultimatum au prince Harry, "il était en panique"

Alors que Meghan Markle et le prince Harry étaient de retour en Angleterre pour les funérailles de la reine Elizabeth II, et ont retrouvé Kate Middleton, le prince William et le roi Charles III, voilà que le couple fait parler de lui. Valentine Low, journaliste et spécialiste de la monarchie britannique, va sortir un livre intitulé Courtiers : The Hidden Power Behind The Crown, dont The Times a révélé certains passages.

Et il se trouve qu'on y apprend que Meghan Markle aurait lancé un ultimatum au prince Harry au début de leur romance. Elle l'aurait menacé de le quitter s'il ne confirmait pas leur idylle publiquement : "Meghan lui a dit que s'il ne faisait rien à ce propos, elle mettrait un terme à leur relation". "Elle lui disait : 'Si tu n'envoies pas un communiqué officiel pour dire que je suis ta copine, toi et moi, c'est terminé.' Harry était en panique. Il a flippé, il disait : 'Elle va me larguer'" est-il écrit, il a donc demandé à son équipe de préparer un communiqué de presse pour officialiser leur couple pour éviter la rupture.

Elle voulait que "le public sache à quel point leur relation était sérieuse"

L'ex-actrice de Suits : Avocats sur mesure devenue duchesse de Sussex voulait à tour prix que son couple avec le prince Harry soit officialisé au grand jour pour ne plus avoir à se cacher. Et aussi pour que "le public sache à quel point leur relation était sérieuse". Sans oublier que Meghan Markle "était convaincue que le palais n'était pas disposé à la protéger de l'intrusion des médias".

Depuis, Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés et ils sont devenus parents de deux enfants : Archie et Lilibet. Ils ont également renoncé à leurs obligations royales et ont quitté le Royaume-Uni pour la Californie aux Etats-Unis, le fameux Megxit. Et le couple a balancé sur les coulisses peu glorieuses de la famille royale britannique.