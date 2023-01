"Tu veux que je m'en mette sur la b*te ?" : quand le Prince Harry pensait à sa mère en se tartinant sa crème sur le pénis, la révélation glaçante de malaise

Depuis plusieurs mois, le prince Harry est en roue libre. Il n'aura pas fallu attendre longtemps après son départ du Royaume-Uni en 2020 pour le Canada puis les Etats-Unis pour que ce dernier balance de gros dossiers sur la famille royale, quitte à s'éloigner encore un peu plus de son frère William. L'interview accordée à Oprah Winfrey avait d'ailleurs provoqué un énorme raz-de-marée puisque Harry avait clairement dit qu'un membre de la royauté avait tenu des propos racistes.

Décidé à se faire entendre et tout dévoiler de son histoire, le mari de Meghan Markle a publié un nouveau livre intitulé Le Suppléant. Sorti ce mardi 10 janvier 2023, il fait déjà beaucoup de bruit et pour cause, le prince Harry ne se retient pas et fait des révélations hallucinantes. Il confie notamment s'être battu avec William, le laissant alors avec des "éraflures et des bleus" sur le corps.

A l'âge de 17 ans, il avoue également avoir consommé des stupéfiants : "Bien sûr, j'avais pris de la cocaïne à cette époque. Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne, et depuis, j'en ai consommé un peu plus. Ce n'était pas très amusant, et ça n'a pas marché. Ça ne me rendait pas particulièrement heureux comme cela semblait arriver aux autres, mais ça me faisait me sentir différent, et c'était mon objectif principal".

La révélation gênante du prince Harry concerne son pénis

Cette fois-ci, c'est un autre passage de son livre qui fait polémique. Le prince Harry révèle avoir mis la crème préférée de sa mère Lady Di, de la marque Elizabeth Arden, sur son pénis à cause d'engelures (réactions inflammatoires de la peau aux extrémités du corps lorsqu'il fait froid, ndlr).