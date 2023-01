Prince Harry : son livre Le Suppléant rempli de mensonges ? Il se fait afficher, preuves à l'appui

Dans son nouveau livre Le Suppléant sorti le 10 janvier dernier, le prince Harry fait des révélations explosives. On apprend que le duc de Sussex a tué 25 talibans au cours de ses missions en Afghanistan, qu'il a consommé de la cocaïne ou encore qu'il s'est physiquement battu avec son frère, le prince William. Si Meghan Markle est revenue sur ses relations conflictuelles avec son père Thomas dans leur mini-série Netflix, Harry révèle dans son bouquin que sa femme a tout fait pour renouer avec lui.

>> Quand le Prince Harry pensait à sa mère en se tartinant sa crème sur le pénis, la révélation glaçante de malaise <<

"Nous lui avons dit : 'quitte le Mexique maintenant, un tout autre niveau de harcèlement est sur le point de s'abattre sur toi, donc viens en Grande-Bretagne. Maintenant'". Selon Harry, il s'agissait d'un billet "Air New Zealand, première classe, réservé et payé par Meg". Malheureusement pour lui, la compagnie aérienne en question s'est pressée de démentir ses dires.

Air New Zealand s'est tout simplement moqué du prince sur Twitter et Facebook. "Voici la #SussexClass, apparemment bientôt disponible", peut-on lire. La compagnie précise qu'il n'existe pas de première classe mais un "Business Premier". En ce qui concerne les vols entre le Mexique (pays où vit le père de Meghan Markle, ndlr) et la Grande-Bretagne, ils n'existent tout simplement pas.