Et si le prince Harry n'était pas le vrai fils du roi Charles III ? L'étonnant retour des rumeurs à propos d'un ex-amant de Lady Di

La princesse Diana et son ancien amant ont toujours démenti

Alors qu'un homme clame être le fils caché du roi Charles III et de Camilla la reine consort, ex-amante du roi, le prince Harry doit donc lui aussi gérer les rumeurs sur sa filiation. Pourtant, Diana a toujours assuré que sa relation avec James Hewitt avait commencé 2 ans après la naissance d'Harry. En effet, ils auraient été en couple de 1986 à 1992.

Et James Hewitt aussi avait affirmé en 2002 aux médias : "C'est absolument impossible que je sois le père d'Harry", "admettons que nos chevelures se ressemblent et que nous ayons un air de famille, je n'ai jamais encouragé ces comparaisons et bien que je sois resté quelques temps avec Diana, je l'affirme une bonne fois pour toutes : je ne suis pas le père d'Harry".

Invité dans l'émission australienne Sunday Night en 2017, la question "Êtes-vous le père d'Harry ?" avait encore été posée. "Non, je ne le suis pas" avait répondu James Hewitt. Mais il avait reçu de nombreuses félicitations lorsque Lilibet, fille du prince Harry et de Meghan Markle, était née le 4 juin 2021. Celui qui avait écrit ses mémoires, Love and War, sur son idylle avec la princesse des coeurs est depuis ruiné. Il était retourné vivre chez sa mère et il est devenu jardinier.

Le roi Charles avait aussi confirmé à Harry qu'il était son fils

Même le roi d'Angleterre avait confirmé à Harry être son père biologique. "Charles voulait rassurer son fils sur le fait que c'était bien lui, et non Hewitt, qui était son père" a expliqué Robert Lacey dans son livre Battle of Brothers, "Charles a probablement souligné que le calendrier rendait la rumeur impossible, puisque Hewitt n'avait rencontré Diana que 2 ans après la naissance de Harry".

"Harry est parfaitement conscient du débat qui existe autour de sa filiation depuis sa naissance" avait souligné le magazine OK. Mais il a un point commun génétique avec son grand-père, son père et son frère qui prouve qu'il est bel et bien le fils de Charles. En effet, il souffre de dactylite, une inflammation des doigts qui donne une forme de saucisse (et sont alors surnommés "sausage fingers" en anglais).