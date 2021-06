Meghan Markle et le Prince Harry parents pour la 2e fois : leur fille est née, voici son prénom

C'est loin de Londres que Meghan Markle et le Prince Harry vivent désormais. Après avoir quitté la royauté, le couple n'a pas hésité à dénoncer les agissements de certains membres de la famille royale dans une interview donnée à Oprah Winfrey qui a fait scandale en Angleterre. Lors de cette interview, le couple avait annoncé attendre une petite fille après la naissance d'Archie (en mai 2019) et suite à une fausse couche survenue l'été dernier.

Meghan Markle a accouché d'une petite fille

C'est désormais officiel, la fille de Meghan Markle et du Prince Harry est née. Le couple royal a fait savoir la nouvelle ce dimanche 6 juin dans un communiqué. On y apprend que Meghan Markle a accouché le vendredi 4 juin à 11h40 à Santa Barbara. La petite fille pesait 3,4 kilos à la naissance, précise le couple. "La maman et le bébé sont en bonne santé et de retour à la maison" indique le communiqué.

Un prénom en hommage à la Reine Elisabeth

Meghan Markle et le Prince Harry n'ont pas fait durer le suspense sur le prénom de la petite fille, source de nombreux paris en Angleterre. Ils ont choisi de l'appeler Lilibet Diana, surnommée Lili. Deux prénoms qui n'ont pas été choisis par hasard : comme le savent les fans de The Crown dispo sur Netflix, Lilibet est le surnom de la Reine Elisabeth dans l'intimité. Quant à Diana, il s'agit évidemment du prénom de la mère du Prince Harry et du Prince William.

La petite Lili est 8e dans l'ordre de succession au trône britannique après son grand frère Archie, son père le Prince Harry, ses cousins Louis, Charlotte et George, son oncle le Prince William et son grand-père, le Prince Charles. Le couple n'a pour l'instant pas dévoilé de photos de la petite fille.