Harry et Meghan bientôt acteurs ? Leur nouveau projet fou avec Netflix que la famille royale va détester

On ne les arrête plus ! Le couple Harry et Meghan enchaîne les projets loin de la famille royale. Leur documentaire Netflix Harry & Meghan a connu un vrai succès sur la plateforme et avec son livre Le Suppléant, Harry a empoché des millions ! Être sur le devant de la scène semble plaire au couple qui peut enfin éviter de se cacher derrière le protocole royal. Ils ont même pensé à une reconversion professionnelle.

Un contenu "feel good"

On a déjà vu Meghan Markle à l'écran, la duchesse de Sussex était actrice dans le passé. Elle a notamment joué des scènes assez sexy dans la série Suits, qui ont d'ailleurs eu du mal à passer dans la famille royale. Et il paraîtrait que cette carrière lui manque. Apparemment, elle souhaiterait retrouver les plateaux de tournage, mais pas sans son mari.

Les Sussex en ont marre du drama, des larmes et des disputes de famille. Une rumeur dit qu'ils seraient en collaboration avec Netflix pour créer un contenu plus "feel good", comprenez une comédie romantique. En effet, le couple aurait pour idée de se lancer dans l'univers du cinéma. Il se murmure même qu'ils pensent déjà à faire une comédie romantique royale. En même temps, c'est un sujet qu'ils maîtrisent. On imagine déjà le scénario : une jeune fille inconnue qui fait tomber le beau prince du royaume fou amoureux d'elle.

Ils seraient du côté de la production

Pour l'instant, le couple ne souhaite pas jouer dans un film. Ils voudraient passer derrière l'écran. Harry et Meghan voudraient être les producteurs d'une nouvelle comédie romantique qui devrait être diffusée sur Netflix. Une bonne nouvelle pour la plateforme qui apprécie sa collaboration avec le couple, elle leur aurait même proposé une télé-réalité.

Tout ça n'est qu'un projet pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais tout est possible maintenant qu'ils ne sont plus en bons termes avec la famille royale. En plus, ce film pourrait cacher des petits tacles à William ou au roi Charles III. En tout cas, eux risquent de détester cette idée, le couple n'est pas près de faire la paix avec la famille royale.