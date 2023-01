Le Prince Harry ultra riche, la fortune qu'il a empochée grâce à son livre va vous faire halluciner !

Devenu impopulaire en Grande-Bretagne suite à son départ de la famille royale en 2020, le prince Harry cartonne outre-Atlantique et vit véritablement son rêve américain. Approché par Netflix, ce dernier a fait beaucoup de bruit en apparaissant dans le documentaire Harry & Meghan. On y découvre notamment des accusations de racisme de la part de la famille royale ou encore une guerre minutieusement préparée contre le couple.

Pour ne rien arranger, Harry a décidé de balancer encore plus de bombes dans son livre intitulé Le Suppléant, sorti le 10 janvier 2023. Dans celui-ci, le mari de Meghan se souvient d'une bagarre avec son frère William qui l'a laissé avec des "éraflures et des bleus". On apprend également qu'il consommait de façon régulière de la cocaïne dès l'âge de 17 ans. "Bien sûr, j'avais pris de la cocaïne à cette époque. Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne, et depuis, j'en ai consommé un peu plus". Plus gênant encore, le prince Harry avoue avoir pensé à sa mère lorsqu'il se tartinait une crème spéciale sur le pénis...

400 000 ventes rien qu'en Angleterre

Forcément, avec de telles révélations, Harry espérait que son livre cartonnerait. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Omid Scobie, journaliste britannique spécialisé dans la famille royale, a révélé l'impressionnant nombre de ventes du Suppléant. "Un porte-parole de Trans world Books, une division britannique de Penguin Random House (maison d'édition), m'informe que Spare du Prince Harry est devenu le titre non-romanesque le plus rapidement vendu de tous les temps en Grande-Bretagne. Il a, à ce jour, enregistré un chiffre de vente de 400 000 exemplaires, tous formats confondus". En France, ce sont 250 000 exemplaires qui ont été vendus selon BFM TV.

Une somme à 8 chiffres

Totalement indépendant financièrement depuis son installation aux Etats-Unis, le prince Harry est aujourd'hui à l'abri. Grâce aux ventes de son livre, ce dernier a empoché la somme de 28 millions de livres sterling soit environ 31 millions d'euros comme le rapporte le Daily Mail. Un chiffre atteint en deux semaines seulement.

Libres et riches, Harry et Meghan ne pouvaient pas rêver mieux.