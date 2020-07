H : Ramzy Bedia balance les salaires incroyables que les acteurs touchaient

Eric et Ramzy forment l'un des duos comiques les plus célèbres de ces 20 dernières années : depuis leur rencontre en 1994, ils ont tourné ensemble dans de nombreux films comme La Tour Montparnasse infernale (2001), Double Zéro (2004), Les Dalton (2004), Steak (2007), Seuls Two (2008), Neuilly sa mère ! (2009), Halal police d'État (2011), Les Nouvelles Aventures d'Aladin et la suite Alad'2 avec Kev Adams ou, dernièrement, Tout simplement noir avec Jean-Pascal Zadi... Ramzy teasait même un retour du duo auprès de GQ : "Le meilleur d''Éric et Ramzy' va venir maintenant.".

Ramzy Bédia révèle le salaire des acteurs dans la série H

Une carrière bien remplie qui a commencé grâce à la série H en 1998, disponible depuis le 6 juillet 2020 sur Netflix. Dans la série portée par Jamel Debbouze, Eric Judor y interprète Aymé Césaire, un infirmier du service d'orthopédie, et Ramzy Bedia un brancardier du nom de Sabri Saïd. Un premier rôle qui leur a apporté la gloire, mais aussi de l'argent. Beaucoup d'argent. Dans une interview accordée au magazine Public, Ramzy a confié le salaire qu'ils touchaient : "On gagnait 15 000 euros par jour de tournage, c'était nouveau pour nous."

Tellement nouveau qu'ils dépensaient cet argent sans vraiment réfléchir : "On faisait n'importe quoi comme le concours des montres avec Jamel. Chaque semaine on en avait une différente à l'écran. Pareil avec les voitures : Porsche, Jaguar, XKR et Mercedes pour moi, Bentley Continental GT ou Aston martin pour Eric". Heureusement, 20 ans plus tard, ils ont appris à mieux gérer leur argent.