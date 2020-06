Eric et Ramzy de retour ? Ramzy Bédia annonce que "le meilleur va venir maintenant"

"Il a fallu dix ans pour que l'on se manque"

Il y a dix ans, Eric Judor et Ramzy Bédia ont arrêté leur duo Eric et Ramzy pour se consacrer à des projets professionnels chacun de leur côté, mais ils ne se sont jamais perdus de vue : ils ont notamment joué ensemble dans La Tour de contrôle infernale, Alad'2 et Hibou. Leurs fans, eux, sont toujours nostalgiques de leur binôme humoristique, et surtout de la série H. Cette bonne nouvelle devrait donc leur faire plaisir : Eric et Ramzy pourrait bien revenir un jour en duo.

C'est l'acteur de Balle perdue, nouveau film de Netflix, qui s'est confié à ce sujet en interview avec GQ : "Des oneman shows, on en fait tous les jours quand on se voit. On rechauffe la machine ! (...) Au bout d'un moment, il ne se passait plus rien. Il a fallu une pause de dix ans pour que l'on se manque. C'est comme une relation amoureuse, il y a de nouveaux des frissons quand je le vois. Le meilleur d''Éric et Ramzy' va venir maintenant."

"On fait nos trucs chacun de son côté, pour nous sauver"

Ramzy Bédia revient ensuite sur la raison pour laquelle Eric Judor et lui ont décidé de prendre des chemins différents : "Éric et moi, on a toujours mis de côté nos trucs perso, mais chacun a voulu en mettre dans sa vie donc on s'est dit que le mieux était de mettre en pause 'Éric et Ramzy'. On fait nos trucs chacun de son côté, pour nous sauver, pour ne pas nous bouffer (...) Les gens pensent que l'on est séparé mais on fait nos projets séparés dans le même bureau ! Et puis là, ça nous empêche pas d'écrire un film pour Éric, Jamel et moi."