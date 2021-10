Grey's Anatomy saison 18 : combien de temps Addison va-t-elle rester dans la série ?

Après une saison 17 qui a accueilli plusieurs anciens acteurs comme Patrick Dempsey ou Eric Dane, la saison 18 de la série mise aussi sur la nostalgie. La preuve, trois actrices vues précédemment dans Grey's Anatomy ont fait leur retour : Kate Burton (Ellis Grey), Abigail Spencer (Megan Hunt) et Kate Walsh (Addison Montgomery) ont repris du service.

Combien de temps Addison sera-t-elle dans Grey's Anatomy ?

Après le grand retour de l'ex-femme de Derek, certains fans se demandent déjà pendant combien de temps Addison sera dans Grey's Anatomy. Sera-t-elle présente dans tous les épisodes de la saison 18 et pourrait-elle revenir si la série est renouvelée pour une 19ème saison ? La réponse est - pour le moment - non. "Pour l'instant, nous faisons juste quelques épisodes et nous verrons ce qui va se passer" a confié Kate Walsh à Variety, sans préciser le nombre d'épisodes dans lesquels elle va jouer. "J'étais excitée de revenir là où tout a commencé pour moi" explique la star qui ajoute : "Personne ne sait ce qui nous attend mais pour l'instant, on a prévu qu'Addison vienne de temps en temps et on verra ce qui arrive".

Pour l'instant, on ne sait toujours pas si la saison 18 de Grey's Anatomy sera la dernière pour la série médicale. Récemment, Ellen Pompeo (Meredith Grey) avait évoqué la fin du show et la suite de sa carrière. "Je ne vais probablement pas faire de films. Je n'ai pas une carrière d'actrice de cinéma. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce sont deux milieux assez distincts. Quand vous êtes un acteur de télé, vous êtes en quelque sorte cloisonné dans cette case" a confié la star. La saison 18 de Grey's Anatomy continue tous les jeudis aux US.