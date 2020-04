Grey's Anatomy saison 17 : quelle suite pour Richard ? James Pickens Jr donne ses idées

Suite à la pandémie de Coronavirus, plusieurs épisodes de la saison 16 de Grey's Anatomy ont été supprimés, le tournage ne pouvant pas reprendre. En France, la diffusion sur TF1 a été interrompue et ne devrait pas reprendre avant septembre. Heureusement pour ceux qui suivent la série à l'heure US, les fans n'auront pas à attendre des mois pour découvrir le destin de Richard (James Pickens Jr). Alors qu'il n'était pas très en forme, c'est DeLuca (Giacomo Gianniotti) qui a diagnostiqué sa maladie : un empoisonnement au cobalt.

James Pickens Jr a craint la mort de Richard

Comme de nombreux téléspectateurs de Grey's Anatomy, James Pickens Jr avoue avoir craint la mort de Richard. Interrogé par Entertainment Tonight, il explique qu'il a appris au début de la saison 16 que Richard allait être malade. "Ils m'ont parlé de cette idée d'empoisonnement au cobalt et je me suis dit : 'Oh, c'est intéressant'. Je ne savais rien sur cette maladie mais à ce qu j'ai compris, c'est assez commun. Mais je pensais aussi au fond de moi : 'Est-ce-que c'est fini ? C'est la fin ?'. Mais ils m'ont vite rassuré et m'ont dit : 'Tout ira bien mais nous pensons que c'est une bonne intrigue'" s'est souvenu l'acteur qui est présent dans la série médicale depuis ses débuts.

"Il a beaucoup à donner"

Toujours pour Entertainment Tonight, James Pickens Jr s'est confié sur ce qui attend Richard dans la saison 17 de Grey's Anatomy. Que va-t-il faire maintenant qu'il est guéri ? Pas prendre sa retraite en tout cas ! "Je pense que cela va lui donner une nouvelle énergie, il pourrait avoir envie d'utiliser son expérience dans une capacité différente à l'hôpital. Il a beaucoup à donner en ce qui concerne l'apprentissage des jeunes médecins. C'est ce qui compte pour lui, être un mentor, un professeur. Je ne sais pas ce qu'il va se passer mais c'est ce que j'imagine" a-t-il expliqué.