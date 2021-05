Grey's Anatomy saison 17 : quelle suite pour Jackson et April ? Sarah Drew donne son avis

Après les retours de Patrick Dempsey (Derek), T.R. Knight (George), Chyler Leigh (Lexi) et Eric Dane (Mark), c'est Sarah Drew qui est revenue dans Grey's Anatomy et pas tout à fait par hasard : April est revenue dans l'épisode 14... pour préparer le départ de Jackson. Jesse Williams va quitter la série médicale dans l'épisode 15 diffusé le 20 mai prochain aux US. Pour leurs retrouvailles, les deux personnages ne se sont pas remis en couple comme l'espéraient certains fans. Sarah Drew et Jesse Williams ont cependant défendu le fait qu'April et Jackson ne se soient pas embrassés. Mais faut-il comprendre qu'ils seront en couple dans le futur, même si on ne le voit pas dans la série ?

Sarah Drew croit au couple Japril

C'est en tout cas ce que veut croire Sarah Drew. Si les fans de Grey's Anatomy n'ont pas eu droit à une déclaration d'amour dans l'épisode 14, l'actrice qui a quitté la série à la fin de la saison 14 a confié qu'elle est persuadée que les deux médecins vont se rapprocher après leur départ à Boston. "J'ai décidé qu'ils étaient faits pour être ensemble. Nous laissons le public se faire la conclusion qu'il souhaite. Je n'ai jamais caché le fait que je voulais que Japril termine ensemble, c'est ce que je voulais depuis toujours" a expliqué l'actrice à The Hollywood Reporter.

Pour Sarah Drew, quitter la série il y a trois ans avait été encore plus difficile sachant que Jackson et April étaient séparés, April s'étant remariée avec son ex Matthew (Justin Bruening) juste avant son départ de la série. "L'une des choses qui m'a le plus brisé le coeur lors de mon départ, c'est le fait qu'ils n'aient pas fini ensemble. Mais qui sait ce qui peut arriver une fois qu'ils seront à Boston" ajoute la star qui aimerait un spin-off centré sur Jackson et April.

Reste à savoir si la série va faire un clin d'oeil au duo suite au départ de Jackson, prévu pour la semaine prochaine. Puisque ses anciens collègues et sa mère seront toujours à Seattle, on les voit bien glisser une petite référence sur le médecin dans la saison 18 de Grey's Anatomy qui a été officiellement commandée.