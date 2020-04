Greenland : Gerard Butler face à une pluie de météorites, le film catastrophe de l'été se dévoile

Pendant que le monde entier est actuellement en confinement face à l'épidémie de Covid-19, Gerard Butler s'apprête à passer un été encore plus nul que le nôtre. En effet, le comédien sera prochainement à l'affiche du film Greenland et devra tenter de survivre... à une pluie de météorites.

Gerard Butler vs une météorite

Dans ce film signé Ric Roman Waugh, Gerard Butler va en effet devoir slalomer entre les débris spatiaux afin de mettre sa famille à l'abri dans un bunker. Une idée un peu ridicule quand on voit les dégâts occasionnés par ces fameux fragments de météorites dans la bande-annonce, mais qui nous promet une course contre la montre haletante. Inutile de s'attendre à un scénario profond ici, les clichés, l'action et les effets spéciaux qui feront tout péter seront les rois. Et le pire, c'est que ça semble efficace.

3 ans après Geostorm et après les conspirations contre les présidents des USA dans la saga "La chute de...", Gerard Butler va-t-il se spécialiser dans les films catastrophe ? Ce n'est pas impossible, ni pour nous déplaire. Reste à savoir ce qui fera le plus de bruit : une météorite qui explosera un continent ou nous en train de manger du pop-corn devant le film.