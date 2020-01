La Chute du président (DVD et Blu-ray) : Gerard Butler déjoue un complot pour sauver Morgan Freeman

Comment bien débuter l'année 2020 et donc cette nouvelle décennie ? En regardant un bon film d'action aussi réjouissant que spectaculaire. Et ça tombe bien, c'est le 3 janvier prochain que La Chute du président signé Ric Roman Waugh et porté par le duo Gerard Butler / Morgan Freeman sortira en DVD et Blu-ray.

Mike Banning au centre d'un complot

Au programme ? Troisième épisode de cette trilogie qui ne s'essouffle toujours pas, celui-ci voit Mike Banning - agent des services secrets américains, se retrouver victime d'un complot. Accusé de vouloir assassiner Allan Trumbull, le président, il n'a d'autre choix que de fuir afin de prouver son innocence et découvrir qui se cache réellement derrière les menaces contre le boss de la Maison Blanche.

Et vous pouvez le constater dans la bande-annonce présente dans notre diaporama, le concept sur le papier donne naissance à un résultat épique à l'écran. En plus d'explorer le passé de Mike Banning avec l'apparition inattendue de l'un de ses proches, ce film a de quoi rendre jaloux Michael Bay en faisant tout exploser. De l'action, de l'action et de l'action - en plus d'une pointe d'humour, la recette idéale pour débuter une nouvelle année !

Publi-communiqué.