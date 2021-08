Good Doctor saison 4 : Melendez va-t-il revenir dans la suite ?

A la fin de la saison 3 de Good Doctor, on avait tous le coeur brisé en découvrant la mort de Melendez après le tremblement de terre. Alors que le médecin semblait se rapprocher de Claire (Antonia Thomas), il mourrait suite à des blessures internes. Un départ qui n'était pas voulu par son interprète, Nicholas Gonzalez, qui a confié : "C'était une décision créative qui, d'une certaine façon, est arrivée à un bon moment (...) Il y a un moment où on ressent le besoin de changer et je trouve que je laisse Good Doctor à un beau moment". Mais surprise, à la fin de l'épisode 1 et dans l'épisode 2 de la saison 4, Melendez revient : l'acteur a accepté de reprendre son rôle pour quelques petites apparitions.

Le créateur explique le retour de Melendez

Alors non, Melendez n'est pas du tout en vie dans la saison 4 de Good Doctor. Le personnage apparaît en fait sous forme d'hallucinations chez Claire, débordée et à bout pendant la pandémie de Covid-19. "L'une des choses dont parlent ces épisodes sur la pandémie est le stress, le stress qu'ont vécu les vrais médecins ces derniers mois avec ce qu'il se passe dans le monde. Le rôle de Claire est d'amener du réconfort à ceux qui ont perdu quelqu'un. Et Melendez est l'une de ces personnes pour Claire" a expliqué le créateur de la série, David Shore, au sujet de ces surprenantes apparitions.

Il précise aussi qu'il avait prévenu Nicholas Gonzalez qu'un retour, malgré la mort de son personnage, n'était pas impossible. "C'est le genre de série où même la mort n'empêche pas d'être là. J'ai toujours pensé que ce serait cool de le faire revenir, de ramener l'esprit de Melendez d'une certaine façon. Il a dû être surpris que ce soit si tôt mais il n'a pas hésité" a-t-il assuré à TVLine.

"La porte est ouverte pour que ça continue"

Alors, ce retour de Melendez signifie-t-il que l'on va revoir le médecin dans la suite de la série. Si cela est possible, ce n'est pas le cas dans les épisodes à venir : Melendez ne fait pas de nouvelle apparition dans la saison 4. Mais le boss de Good Doctor a indiqué : "La porte est ouverte pour que ça continue. Mais je ne veux pas faire une promesse car je ne veux pas que les gens se sentent trahis si on ne le voit plus par la suite." Traduction : un retour n'est pas exclu mais il n'est pas assuré non plus.