Glee victime d'une malédiction ? Amber Riley (Mercedes) réagit aux drames qui ont frappé la série

De 2009 à 2015, Glee - la célèbre fiction musicale de Ryan Murphy, a enchanté des millions de téléspectateurs à travers le monde. Pourtant, si les fans continuent encore aujourd'hui d'écouter en boucle les magnifiques reprises des plus grands tubes de la planète et se remémorent avec plaisir les différentes intrigues mouvementées et passionnantes de Rachel, Kurt, Blaine ou encore Brittany, les acteurs semblent nettement plus enclins à vouloir tourner la page de cette aventure.

Glee victime d'une malédiction ?

En cause ? N'allez pas croire qu'ils n'assument plus la série, seulement, celle-ci se retrouve en quelque sorte au centre d'une "malédiction". Depuis quelques années maintenant, le casting de Glee est en effet sujet à une série de drames qui a très clairement fait exploser le concept même de probabilités.

Entre la mort par overdose d'alcool et de drogues de Cory Monteith (Finn) en juillet 2013, le suicide de Mark Salling (Noah) en 2018 et le décès par noyade de Naya Rivera (Santana) en 2020, le bilan est extrêmement lourd, d'autant plus que l'on peut aussi citer la disparition de Jim Fuller (assistant réalisateur) d'une crise cardiaque en 2013, et le suicide de Nancy Motes (assistante de production) en 2014.

De même, à ces tragédies peuvent également, dans une moindre mesure, être ajoutées la descente aux enfers de Lea Michele (Rachel) accusée de comportements toxiques sur les plateaux, ou encore les accusations de violences conjugales de Blake Jenner (Ryder) à l'encontre de Melissa Benoist (Marley).

Amber Riley se confie sur les malheurs liés à la série

Simples (sinistres) coïncidences ou véritable malédiction ? C'est le sujet qu'a tenté d'aborder Page Six avec Amber Riley, l'inoubliable interprète de Mercedes. "Malheureusement, des choses se passent [dans la vie]" a confessé la comédienne. Et si cette dernière refuse aujourd'hui d'utiliser le mot "malédiction", possiblement par superstition, elle a néanmoins reconnu, "Il y avait clairement une certaine énergie [négative] qui s'était installée sur cette série".

Malgré tout, ne comptez pas sur l'actrice pour s'enfermer dans la psychose et refuser de sortir de chez elle. Elle l'a au contraire précisé, "Mais les gens avaient des vies avant Glee. La série n'a pas marqué l'intégralité de nos vies", rappelant ainsi que les addictions de Corey Monteith ou les actes de pédopornographie de Mark Salling n'ont pas attendu la fiction pour exister.

En revanche, Amber Riley a tout de même révélé que ces drames n'étaient pas restés sans conséquences de son côté. A en croire ses propos, ils lui ont tout simplement rappelé l'importance de vivre sa vie le plus intensément possible, "La vie est si imprévisible et si courte. C'est pour cela que je me fais un point d'honneur à en ressortir le plus de plaisir et à faire ce que je veux faire !"

Une jolie façon de montrer qu'il y a toujours du positif à ressortir d'une situation négative.