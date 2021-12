Giuseppa (Les Marseillais) malade : "J'ai perdu 6 kilos", Paga la soutient dans cette épreuve

Le tournage de l'émission Les Marseillais au Mexique est officiellement terminé. Et si cette nouvelle aventure semble faire partie des meilleures du programme (dixit Julien Tanti et ses potes), le retour à la réalité serait à l'inverse nettement plus compliqué. Ce mardi 21 décembre 2021, Giuseppa Ciurleo - qui se serait invitée sur le tournage, a en effet profité de son compte Snapchat pour faire une inquiétante révélation à ses abonnés.

Giuseppa se confie sur sa perte de poids

"Là on se dirige vers le médecin parce qu'en fait j'ai perdu 6 kilos, et je pense que j'ai un petit problème de santé", a-t-elle ainsi confessé. A priori, la jeune femme n'irait pas très mal, "Je ne pense pas que ce soit très grave", mais celle qui lutte pour le body-positive souhaite s'assurer d'aller dans la bonne direction.

"Je pense que je vais avoir besoin d'être contrôlée, et surtout suivie et traitée, a donc déclaré Giuseppa. Parce que j'ai eu une perte de poids beaucoup trop subite et donc voilà. Je ne me sens pas très bien... Donc vraiment, il va falloir qu'on gère ça".

Le point positif malgré tout pour l'influenceuse, c'est qu'elle peut compter sur le soutien de Paga, son compagnon depuis cet été. A l'occasion de sa story, on a en effet pu l'entendre lui déclarer, "On va gérer, t'es la meilleure. Je t'aime". Bon courage à tous les deux !