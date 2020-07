Fuck 2020 : la chanson phénomène sur TikTok

Au fil des mois et surtout pendant le confinement, TikTok a gagné de plus en plus d'abonnés, à tel point que l'appli pourrait devenir plus populaire que Youtube chez les jeunes. D'autant que celle-ci a permis à plusieurs artistes de mettre en lumière leurs musiques. C'est ce qui s'est passé pour Wejdene, qui a cartonné avec son titre "Anissa" (22,9 millions de vues sur Youtube) et vient de signer chez Universal Music France. Même Jul, Booba et sa fille Luna l'ont validé !

"Fuck 2020", le son TikTok qui cartonne

Ces derniers jours, c'est un autre son qui cartonne : Fuck 2020, du trio Avenue Beat. Ici, on est dans un délire totalement différent d'Anissa : la chanson revient sur ce début d'année 2020 totalement pourri que l'on a vécu. Entre les incendies en Australie, la mort de Kobe Bryant, le coronavirus, le confinement ou encore la mort de George Floyd, 2020 bat des records en terme de mauvaises nouvelles. Alors forcément, en chantant cette frustration/colère/tristesse que tout le monde ressent, Sami, Savana et Sam, toutes 3 originaires de l'Illinois, ont visé dans le mille et ont comptabilisé plus de 10 millions de vues sur TikTok.

L'hymne de 2020 ?

"Le 31 décembre j'ai levé une bière en disant "2020 c'est mon année bitches !" / Et je pensais vraiment que ça serait vrai / Jusqu'à ce que je donne à cette connasse d'année 1 mois ou 2...", chantent les 3 filles, le majeur en l'air. "Mon chat est mort et une pandémie mondiale a bouleversé ma vie / Et j'ai sorti de la musique que personne n'a aimée / Donc je suis devenue très triste et saoulée en même temps / C'est pourquoi je me dis "Fuck 2020 !" / Toujours triste, toujours pas d'argent, / Pas de montre à mon poignet, juste des tonnes de merdes à gérer / Sérieux, nique 2020 / Je sais pas pour les autres, mais moi j'en ai eu assez / Est-ce qu'on peut passer direct à 2021 ?" Tiendrait-on ici l'hymne de l'année ?