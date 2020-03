Friends : le générique revu version confinement

Friends : le générique version confinement

Et si les personnages de Friends avaient été confinés, à quoi aurait pu ressembler la série ? Spoiler : elle n'aurait pas été très passionnante ! Le youtubeur Ganesh2 s'est amusé à refaire le générique culte du show... en utilisant uniquement des images de Phoebe, Rachel, Ross, Monica, Chandler et Joey en solo et plein ennui. Oui, c'est très drôle !