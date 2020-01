Friends : Jennifer Aniston piège les fans de la série et c'est génial

Friends a peut-être pris fin en 2004 aux USA, mais certains décors de la série existent encore. C'est notamment le cas du Central Perk, le célèbre café préféré de la bande, que l'on peut visiter dans les studios de Warner Bros. Un véritable lieu de pèlerinage pour des milliers de fans chaque année, qui a inspiré Jennifer Aniston pour une blague aussi géniale que mignonne.

Jennifer Aniston piège les fans de Friends

A l'occasion de son passage dans l'émission d'Ellen Degeneres - qu'elle a d'ailleurs animé toute seule, l'ex-interprète de Rachel a en effet eu la bonne idée de se glisser derrière le canapé marron le plus culte de la télé. Son objectif ? Surprendre les fans qui pensaient naïvement prendre une simple photo souvenir.

Une séquence qui a évidemment beaucoup amusé l'actrice face aux réactions du public, "Oui, j'habite ici", et qui nous offre des moments épiques. Alors oui, ça crie beaucoup et ça pleure un peu trop, mais on ne va pas se le cacher, on donnerait tout pour vivre la même chose.

Entre cette blague et les nombreuses photos nostalgiques qu'elle poste sur Instagram, Jennifer Aniston va bien finir par monter elle-même le retour de Friends à la télé. On y croit !