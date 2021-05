French House : les vidéastes de Tik Tok débarquent dans une télé-réalité sur C8

Le 31 mai 2021, la French House - récemment vue dans un clip de Wejdene, va (temporairement) délaisser Tik Tok au profit de la télévision. A cette date, et pendant deux semaines, MV, Raphaël, Sacha, Maryne, Louise et Imhotep Olympio (leur manager) vont en effet débarquer sur C8 à travers l'émission Influenceurs : Au coeur de la French House, diffusée chaque soir à partir de 18h10.

De Tik Tok à C8 pour la French House

D'après les premières informations, ce nouveau programme prendra des allures de docu-réalité puisqu'il nous permettra de suivre le quotidien de ces jeunes influenceurs, âgés 17 à 22 ans. Ainsi, on découvrira l'envers du décor de leurs vidéos, que ce soit leur façon de gérer les partenariats, leurs différentes rencontres / obligations professionnelles ou leur vie en collocation afin de faire ressortir leur créativité.

A ce jour, seuls 10 épisodes ont été commandés par la chaîne de la TNT. Néanmoins, si cette émission feel good rencontre son public et fascine les adeptes des réseaux sociaux, il ne fait aucun doute que la suite des aventures de la French House sera rapidement mise en boîte. On peut le découvrir sur Tik Tok, leur succès ne se dément pas et ces jeunes artistes ont encore des idées plein la tête pour nous surprendre.