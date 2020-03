France 4 s'engage avec des cours à la télé pour empêcher des millions d'élèves de décrocher

Le matin pour les primaires et l'aprem pour les collégiens et les lycéens

Les horaires se font en fonction des âges et des classes. Du coup, les cours du matin sont pour les petits et ceux de l'après-midi pour les plus grands. De 9h à 10h, les élèves de CP et de CE1 auront droit à de la lecture et des exercices de maths adaptés à leur niveau. Et de 10h à 11h30, ce sont des émissions ludo-éducatives qui seront diffusés sur France 4, comme Yétili.

Ensuite, à 14h, les collégiens suivront des cours de français et de maths. Et à 15h, les lycéens pourront apprendre et approfondir une matière par jour, du français aux maths en passant par l'histoire-géo, la physique ou encore la SVT. Enfin à 15h45, le programme La maison Lumni sera diffusé pour les élèves du CE2 au CM2 (les 8-12 ans).