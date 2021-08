Fidji Ruiz trompée par Anas depuis un an ? "J'ai le seum", sa réponse à la rumeur

La femme en question et l'artiste se seraient vus à plusieurs reprises dans le dos de Fidji, mais ce n'est pas tout puisque Anas aurait trompé l'ex de Dylan Thiry avec une deuxième fille. Face aux nombreuses réactions suite à cette rumeur, Fidji Ruiz a réagi via un message privé échangé avec le compte Instagram @zohra.pookie : "Bien sûr que c'est fake ! Date erronée. La vidéo qu'on voit c'est l'une de ses stories public. J'ai le seum quand des trucs de merde pareil sortent pour vouloir toucher. Et quand ça sort sans vérification, c'est encore pire."

Dylan Thiry réagit

Une rumeur démentie donc, mais avant les explications de l'ex-candidate de La Bataille des couples 2, certains internautes sont partis demander des infos sur la supposée infidélité d'Anas à Dylan Thiry. L'ex de Fidji, réconcilié avec le rappeur, s'est alors exprimé en story sur Instagram : "Ce n'est pas mes histoires. Je n'étais pas dans le lit avec Anas quand ça s'est produit. J'ai aucune preuve. Ne me mêlez pas à cette histoire. Elle c'est une ex, lui, c'est un mec avec qui je me suis embrouillé avec, mais on s'est réconcilié. Ne me demandez pas de faire du buzz là-dessus. Je ne sais même pas si c'est vrai, si ça se trouve c'est une rumeur (...) Je n'ai rien à voir là-dedans."