Euphoria saison 2 : les épisodes devraient bien être dispo en 2021

Déjà plus d'un an que le final de la saison 1 d'Euphoria a été diffusée sur HBO et OCS en France. Comme beaucoup d'autres séries, la production de la saison 2 du show avec Zendaya a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19 : le tournage était sur le point de débuter en mars 2020 quand les plateaux de tournage ont dû fermer leurs portes. Zendaya et le créateur, Sam Levinson, n'ont pas chômé puisqu'ils ont tourné en plein confinement le film Malcolm & Marie avec John David Washington, qui sortira le 5 février sur Netflix. Mais ce n'est pas tout : pour faire patienter les fans d'Euphoria, deux épisodes spéciaux ont été tournés et diffusés : l'un sur Rue, dispo depuis décembre dernier, et l'autre sur Jules (Hunter Schaefer), dispo depuis ce week-end sur OCS. La suite est en approche.

Un an de retard pour le tournage de la saison 2 d'Euphoria

En pleine promotion pour le film Malcolm & Marie, Sam Levinson n'a pas pu échapper à une question sur la suite d'Euphoria. Zendaya (qui a reçu un Emmy Award pour son rôle), Hunter Schaefer, Jacob Elordi, Eric Dane et les autres devraient bientôt se retrouver puisque le boss du show a annoncé que le tournage devrait débuter en mars prochain, soit avec un an de retard. Evidemment, le début de la production dépend toujours de l'évolution de la pandémie, la Covid-19 étant toujours aussi active aux USA.

Afin de limiter l'attente, la production d'Euphoria compte bien proposer les épisodes dès que possible. "Notre but est de sortir les épisodes cette année" a confié Sam Levinson à Indiewire. On croise les doigts car s'il y a bien une chose que les épisodes bonus nous ont prouvé, c'est qu'Euphoria nous manque !