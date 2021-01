Et si vous écriviez à des inconnus pour vous sentir moins seul en temps de Covid ?

Rouen : Lisa Machard, une étudiante, a créé l'association Les Lettres perdues pour correspondre entre inconnus et lutter contre la solitude

Avec cette pandémie de coronavirus, de plus en plus de personnes ressentent la solitude. Celles qui se sont séparées en plein Covid-19 à cause d'une relation à distance, les étudiants qui n'ont plus de cours en présentiel, les personnes âgées qui sont seules... Lisa Machard, une étudiante de Rouen, a décidé de lutter contre cette solitude. Comment ? En créant l'association Les Lettres perdues. Il s'agit d'une correspondance entre inconnus. Et si s'envoyer des lettres pour se raconter nos vies de façon anonyme nous aidait à nous sentir mieux ?