Et si on se rencontrait : "Si tu es flasque, c'est mort", Tuan attaque Dalila sur son physique (replay)

Pour retrouver le meilleur du pire de la télé, ce n'est pas sur Mariés au premier regard 2022 qu'il faut se brancher (retrouvez notre recap en tweets du dernier épisode avec une Caroline bien saoulante). Non, le best-of du pire, c'est dans Et si on se rencontrait et franchement, ça rend accro. La semaine dernière, on était en feu devant Sandra qui enchaînait les attaques contre son crush marié. A tel point que la candidate était accusée d'être comédienne, chose qu'elle a démentie. Ce lundi 4 avril 2022, ce sont donc de nouveaux duos qui se sont rencontrés. Et y'avait encore du niveau.

Tuan attaque direct Dalila sur son physique et c'est gênant

Et le prix du gentleman de l'année n'ira certainement pas à Tuan. Dans Et si on se rencontrait, il allait à la rencontre de Dalila avec qui il vivait une relation virtuelle depuis 3 mois. Sauf que Dalila retouche ses photos et lorsqu'ils se sont vus pour la première fois, elle ne ressemblait pas vraiment à celle qu'il s'imaginait. D'abord gêné, Tuan a ensuite dévoilé sa vraie personnalité et là, ça devient très énervant. Face à Dalila, il n'a pas hésité à tacler sur son poids. "Si t'es flasque, c'est mort ! (...) Je suis très physique, si tu ne te remets pas au sport, c'est mort ! Tes sucreries, ça va un moment mais il faut que tu arrêtes un peu." a-t-il lâché avant d'ajouter : "Si tu vas à la salle pour parler ça ne sert à rien (...) le sport en chambre, ça ne compte pas."

Alors que Dalila lui posait une question sur son corps, Tuan a même déclaré qu'il "verrait ça à poil ce soir". Pardon ?!! Comble de tout (car non, c'est pas fini) ? Tuan a quand même osé demander à Dalila de le rejoindre dans sa chambre. Le respect est définitivement mort ! (Re)découvrez la séquence en vidéo dans notre diaporama.