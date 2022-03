Et si on se rencontrait : Sandra comédienne ? Elle répond cash dans TPMP et dévoile si elle est en couple avec Guy

A chaque épisode de Et si on se rencontrait, on se régale. Car franchement, y'a du niveau devant les caméras ! Et surtout, l'émission de M6 est au coeur de plusieurs accusations. La semaine dernière, ce sont Giulia et Pierre qui ont fait parler et, en observant leurs comptes Instagram, on s'était rendu compte qu'ils se connaissaient peut-être déjà avant le tournage. Cette semaine, l'émission est encore au coeur de doutes concernant cette fois Ismaël et Sandra. Preuves à l'appui, les internautes ont repéré que les deux candidats ont joué ensemble dans la même web-série. Sandra et Ismaël se sont croisés dans Et si on se rencontrait : Ismaël, le "meilleur ami" du crush de Sandra était venu lui annoncer que Guy était en fait toujours marié. Gros fake ?

Sandra assure ne pas être comédienne dans TPMP

Invitée de TPMP sur C8 ce mardi 29 mars 2022, Sandra est revenue sur son passage dans Et si on se rencontrait et répondu aux rumeurs autour d'elle. La candidate assure ne pas être comédienne. "A ce que je sache, personne ne m'a embauchée pour être comédienne, je n'ai pas eu de contrat dans ce sens." a-t-elle assuré face à Cyril Hanouna . Affirmant être manager de projets "en tous genres", Sandra ajoute qu'elle veut cependant bien être repérée. "Si y'a Jean Dujardin ou Thomas Ngijol, y'a pas de soucis !" s'est-elle amusée. Et d'ajouter plus tard au sujet des accusations de fake : "Je vais dans une émission telle que celle-ci, je sais très bien qu'elle va passer devant la France entière et le monde donc moi je dois aller me ridiculiser ?". Sandra a même ajouté que ses proches dont sa maman ont regardé l'émission et dit qu'il n'aurait "pas été possible" pour elle de mentir.

En couple avec Guy ?

Dans l'émission, Sandra a aussi donné des nouvelles de son "couple" avec Guy. La candidate assure qu'ils se sont bien embrassés depuis le tournage mais n'ont pas couché ensemble. "On en est là (...) Etre ensemble, c'est un bien grand mot, je préfère dire qu'on est là" a-t-elle lâché. Quant au fait que Guy soit toujours marié ? "Je ne suis pas c*nne mais je lui laisse le bénéfice du doute. Sa raison est plausible, je pense qu'à sa place, tout le monde aurait menti. (...) Je ne sais pas si je lui ai pardonné mais je n'aime pas rester trop bloquée sur les choses, la vie n'est pas très longue, je ne sais pas quand elle va s'arrêter" a expliqué Sandra.