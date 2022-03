Et si on se rencontrait : Giulia et Pierre se connaissaient-ils avant l'émission ? Des photos sèment le doute

On a rarement été autant gêné devant une émission que devant Et si on se rencontrait sur M6 (bon, on ment un peu car Hervé et Stéphanie l'an dernier dans L'amour est dans le pré c'était aussi la gênance). A chaque émission, on a le droit à un moment où on a envie de se cacher tellement c'est dérangeant. Et pour son retour, l'émission de rencontres a encore fait fort avec Giulia. Cette dernière assurait ne pas avoir retouché ses photos sur les réseaux sauf que, y a eu comme un problème quand Pierre l'a découverte en vrai (retrouvez la scène dans notre diaporama). Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle la candidate a fait parler.

Giulia et Pierre s'étaient-ils déjà rencontrés ?

Dans Et si on se rencontrait, le but est de réunir deux personnes ayant vécu une relation virtuelle. Giulia et Pierre étaient censés échanger depuis 6 mois via les applis sauf qu'ils semblent avoir été trahis par le compte Instagram de la jeune femme. Plusieurs internautes ont fouillé dans ses stories archivées et ont découvert que, COMME PAR HASARD, Giulia qui vit à Pantin s'était rendue à Dijon il y a 11 semaines (elle a posté le nom de la ville à la gare) mais aussi il y 9 semaines, soit trois semaines avant le tournage de Et si on se rencontrait (dans ses stories, elle a aussi posté des photos du château et évoqué le tournage, on sait donc qu'il a eu lieu il y 6 semaines).

Sur une autre story, également datée d'il y a 9 semaines, on peut voir une image d'un homme au volant et il porte des tatouages et les mêmes bagues que Pierre. 🕴🤔