Et si on se rencontrait : Kevin et sa drague lourde, Sarah/Loïc... le best-of des moments gênants

Les émissions de dating s'enchaînent mais ne se ressemblent pas sur M6 ! Alors que L'amour est dans le pré continue de cartonner (l'édition 2021 est en cours de tournage après la diffusion des portraits), les téléspectateurs adorent aussi suivre les aventures des couples de Mariés au premier regard 2021 qui, comme son titre l'indique, s'épousent sans même se connaître. Pour continuer dans cette lancée et nous proposer des lundis soirs 100% love, la chaîne propose depuis ce lundi Et si on se rencontrait ? Eh oui, il y a déjà des pépites, la preuve en vidéo !

Kévin, as de la drague (non)

Dans cette émission, plusieurs duos se rencontrent en vrai pour la première fois après s'être rencontrés sur le web. Pour cette première ce sont trois "couples" qui se sont vus face à face. Parmi eux ? Lucie et Kevin qui se parlent depuis un an et demi. Dès le début c'était un peu le malaise et ça a continué surtout quand Kevin a lâché cette phrase déjà culte : "J'ai une clé, c'est la clé du désir". Vous l'avez compris, Kevin n'était pas venu pour enfiler des perles... Et puisqu'il s'est fait recaler en beauté, ça a beaucoup fait marrer le web.