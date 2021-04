Et si on se rencontrait ? : une candidate dénonce le montage de l'émission de M6

Après L'amour est dans le pré et Mariés au premier regard, M6 a lancé Et si on se rencontrait ?, sa nouvelle émission de dating où des personnes, en couple de manière virtuelle depuis plusieurs mois voire des années, se rencontrent pour la première fois. On peut ainsi découvrir des moments romantiques et touchants, mais aussi des séquences gênantes comme le tête à tête entre Kahina et William. Sauf que d'après la candidate, c'est en réalité le montage qui a accentué le malaise entre elle et son crush rencontré sur les réseaux sociaux.

Kahina critique le montage de Et si on se rencontrait ?

Kahina s'est laissée aller à quelques confidences sur le plateau de TPMP : "Ils n'ont pas tout montré, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Avant le tournage, on est confiné dans des hôtels différents, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Du coup, on s'appelle tous les soirs en FaceTime et on se met d'accord sur l'arrivée, pas de bisou direct et je ne sais pas pourquoi monsieur a décidé au dernier moment de m'embrasser directement. Il m'a fait une vraie galoche et je l'ai poussé. Ils n'ont pas montré, ça a été coupé."

La candidate de Et si on se rencontrait ? balance ensuite que sa phrase "alors que moi je suis amoureuse" a en réalité été sortie du contexte dans le montage diffusé sur M6 : "Elle a été modifiée. La vraie phrase c'est : 'Je ne peux pas dire que je suis encore amoureuse' et malheureusement on m'entend dire : 'Je suis amoureuse'. Je n'ai pas compris, mais j'ai rigolé. C'est marrant (...) C'est le jeu." Et puis, Kahina était loin d'être amoureuse car sa relation avec William a duré seulement... deux jours : "Il y a eu un gros coup de coeur lors de la rencontre, mais ça ne l'a pas fait."