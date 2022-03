Et si on se rencontrait, une émission fake ? Sandra et Ismaël sont comédiens ! Voici la preuve

A-t-on assisté à un gros fake ? Ce lundi 28 mars 2022, après l'épisode 2 de Mariés au premier regard, les téléspectateurs de M6 ont eu droit à un nouveau numéro de Et si on se rencontrait ?. Dedans, ils ont été à la fois émus et amusés par les punchlines de Sandra. Alors qu'elle devait rencontrer pour la première en face à face Guy, l'homme qu'elle aime, la jeune femme a vu son meilleur ami Ismaël se présenter devant elle. L'homme lui a alors tendu une lettre lui annonçant que celui qu'elle attendait était en réalité déjà marié depuis quatre ans.

Alors que le BFF de son flirt en ligne lui demande de prendre cette annonce "avec philosophie". Sandra pète un câble et nous offre un grand moment de télé en enchaînant les missiles : "Tu viens m'annoncer que l'homme pour qui j'ai des sentiments est marié depuis 4 ans et tu me demandes de prendre ça avec philosophie ? Tu sors d'où ?", "Tu sens que je suis énervée ? Parce que tu ne le vois pas ?", "Je ressemble à quelqu'un qui a envie de rigoler ? Ne me touche pas je t'ai dit"...