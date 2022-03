Et si on se rencontrait ? - Sandra découvre que son crush est marié, elle le fracasse avec ses punchlines (zapping)

Sandra enchaîne les punchlines contre Ismaël...

Après l'épisode 2 de la saison 6 de MAPR (Mariés au premier regard 2022) ce lundi 28 mars 2022 sur M6, les téléspectateurs ont pu regarder Et si on se rencontrait ?. Et l'émission a clairement donné un grand moment de télé ! Sandra venait rencontrer un homme appelé Guy, avec qui elle parle depuis plus de 8 mois. Sauf que la rencontre ne s'est pas du tout passée comme prévu... Sandra a finalement rencontré Ismaël, le BFF de Guy, car son flirt en ligne devait lui faire une grande annonce mais n'a pas eu le courage de venir lui dire en personne.

C'est quoi cette big news ? Guy est encore marié au niveau administratif, sur les papiers, mais séparé depuis 1 an. Et Ismaël, en voyant Sandra péter un câble, lui demande de prendre cette annonce "avec philosophie". "Tu viens m'annoncer que l'homme pour qui j'ai des sentiments est marié depuis 4 ans et tu me demandes de prendre ça avec philosophie ? Tu sors d'où ?" lui lâche Sandra. Puis elle fait un enchaînement de punchlines : "Tu sens que je suis énervée ? Parce que tu ne le vois pas ?", "Je ressemble à quelqu'un qui a envie de rigoler ? Ne me touche pas je t'ai dit"...

