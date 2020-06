EnjoyPhoenix : "Avoir un enfant n'est pas le but de tout le monde"

Début mars 2020, EnjoyPhoenix quittait la France pour emménager en Belgique avec son petit ami Henri PFR, avec qui elle est en couple depuis environ un an. Une étape importante pour la youtubeuse qui quitte sa ville, Lyon, ses amis, sa famille, mais aussi les locaux de sa marque Leaves And Clouds. Quelle sera la prochaine étape ? Le mariage ? Le bébé ? Alors que de nombreuses youtubeuses et influenceuses tombent enceinte ou deviennent mamans à l'instar de Coralie Porrovecchio ou Julie Ricci, on lui demande constamment si elle a prévu de fonder une famille avec son chéri.

Bientôt le bébé pour EnjoyPhoenix et Henri PFR ?

De quoi l'énerver : "J'en peux plus de cette question", avoue-t-elle en story Instagram. "Je sais que c'est pas mal intentionné mais depuis un an, je reçois cette question tous les jours...". Elle en profite pour pousser un coup de gueule : "Il faut arrêter, c'est pas parce que les influenceuses ou youtubeuses tombent enceinte en ce moment qu'il faut toutes nous mettre dans le même panier : CE N'EST PAS UNE MODE". Elle rappelle qu'avoir un enfant est une véritable responsabilité et qu'il faut vraiment le vouloir : "Avoir un enfant n'est pas le but de tout le monde, ce ne sont pas des accessoires de mode ou des machins à fric sur les réseaux. La valeur d'une femme ne se mesure pas au nombre d'enfants qu'elle a. Avec ou sans, ça ne fait pas de moi un meilleure ou une moins bonne personne."

Sa réponse coup de gueule

Elle préfère attendre de le vouloir vraiment : "Franchement, ça ne me dérange pas d'avoir 30 ans et pas d'enfants, je ne me mets pas la pression, je veux juste vivre ma vie.". Enfin, si elle peut en avoir : "D'ailleurs, j'en ai très peu parlé sur mes réseaux mais, concrètement, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais avoir des enfants dans le futur, et c'est le cas de beaucoup de femmes, donc rentrez bien dans vos têtes que femme de plus de 25 ans ne veut pas forcément dire : désir et possibilité d'être maman". Voilà qui est clair !