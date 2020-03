EnjoyPhoenix quitte la France : voilà pourquoi elle va vivre en Belgique avec son chéri Henri PFR

EnojyPhoenix préfère partir en Belgique plutôt que son boyfriend vienne vivre en France

En décembre 2019, EnjoyPhoenix avait fièrement présenté son petit ami Henri PFR en postant une photo d'eux en mode, love sur Instagram. Très amoureuse du DJ et producteur de musique, la star de YouTube a même décidé de vivre avec lui. Mais celui-ci vivant en Belgique, elle va partir de Lyon en France pour aller vivre à Bruxelles, la capitale belge, avec son petit ami.

Au début du mois de février 2020, EnjoyPhoenix s'était dite "excitée" de quitter la France. Dans une nouvelle vidéo intitulée "Mon déménagement : je réponds à vos questions !" postée sur sa chaîne, l'influenceuse a dévoilé les raisons qui la poussent à aller habiter dans le pays de son boyfriend au lieu de faire l'inverse (que ce soit lui qui vienne vivre en France)

"J'ai très envie de vivre un petit peu à l'étranger" a expliqué EnjoyPhoenix, "c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire". "Si j'avais continué mes études, j'aurais fait un Erasmus et je serais partie parce que j'ai toujours voulu vivre à l'étranger" a-t-elle même déclaré, donc "avoir un copain belge, c'était un petit peu l'occasion rêvée pour moi de partir de la France et de tester la vie ailleurs, tout simplement. C'est une des raisons pour lesquelles je pars".

Même si son "rêve ultime c'est de partir vivre à Londres", avec le Brexit c'est "compliqué". Donc ce sera Bruxelles. En plus, "je me sens hyper-bien en Belgique, je trouve les gens gentils, je trouve les gens pas compliqués. Je trouve que la vie est douce en Belgique".

"J'ai un petit peu peur"

Celle qui s'était affichée au naturel sur une photo Insta sans maquillage, coiffure ou même retouche pour prôner l'acceptation de soi a aussi rassuré ses fans sur son départ. "J'ai un petit peur parce que je sais qu'il y a des coutumes là-bas qu'il n'y a pas ici" mais "je suis pas hyper angoissée", "je suis pas en stress total" a-t-elle assuré parce que "la Belgique c'est vraiment un pays qui est collé à la France, c'est pas si loin que ça de Lyon, c'est seulement à 4h de train", "et c'est un pays où on parle quand même français".

Est-ce que sa famille et ses amis, qui habitent tous à Lyon vont lui manquer ? Oui et non. Oui parce qu'elle les aime mais non parce qu'elle ne les voit pas toutes les semaines. "Je ne ressens pas le besoin de voir beaucoup ma famille. Je suis comme ça depuis toujours" a-t-elle confié, donc "si je pars, j'aurais certainement plus envie et je ressentirais certainement plus le besoin de venir et de revoir ma famille et mes amis".

Et pour le travail, comment va faire la businesswoman ? D'autant plus que la YouTubeuse a lancé sa marque Leaves And Clouds dont les locaux sont basés à Lyon. Ses employés continueront de bosser là-bas, mais EnjoyPhoenix a rappelé que de son côté, grâce aux smartphones et aux ordinateurs, elle peut travailler "de n'importe quelle ville dans le monde", aussi bien d'une plage, d'un hôtel, d'un café ou encore de chez elle. Sans oublier que la it girl a précisé vouloir venir une fois par semaine ou tous les 10 jours à Lyon quand elle vivra à Bruxelles.

Elle a mis son appart de Lyon en location

Marie Lopez de son vrai nom a aussi avoué que c'est en "location" qu'elle va habiter avec Henri PFR. Pourquoi ? "On est pas prêt à acheter avec Henri, pas du tout pas du tout" a-t-elle révélé, "nous ce qu'on veut c'est tester la vie à deux, voir si ça se passe bien". Surtout que "je suis déjà propriétaire ici" donc "j'ai pas envie d'acheter sur un coup de tête" mais "peut-être que dans le futur on envisagera d'acheter".

EnjoyPhoenix ne va pas pour autant mettre son appartement en vente : "Je ne vends pas mon appartement, je le garde". Elle le mettra en location. Mais attention, il "n'est plus à louer", "j'ai déjà choisi la personne qui va vivre dans mon appartement quand je serai partie".