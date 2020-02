EnjoyPhoenix quitte la France pour vivre avec Henri PFR : "Je suis excitée mais j'ai la trouille"

A 24 ans, EnjoyPhoenix se lance un nouveau défi. Depuis le printemps 2019, la star de YouTube qui avait participé à Danse avec les Stars est en couple avec Henri PFR, une relation amoureuse qu'elle a officialisé en juillet dernier lors d'un vlog. Seul problème : son amoureux vit à Bruxelles et elle à Lyon. La star a donc pris une grande décision.

EnjoyPhoenix annonce quitter la France

C'est dans un nouveau vlog publié le 2 février sur sa chaîne EnjoyVlogging qui compte plus de 1,5 million d'abonnés que Marie Lopez a fait part de sa décision : elle va quitter Lyon, où elle a grandi, et même la France dans les mois à venir. "J'ai hésité à vous en parler de manière générale. J'ai peur que si jamais je vous dévoile un peu plus ce qui se passe dans ma vie (...) que ça me replonge dans des trucs pas cool. (...) Je me préserve, je garde les choses pour moi (...) J'ai peur de me porter malheur." a d'abord confié la Youtubeuse avant de dévoiler son grand projet. "En plus de partir cet appartement, je vais aussi partir de Lyon, je vais partir de France. Je vais m'installer en Belgique." a-t-elle expliqué.

Très émue par cette décision, EnjoyPhoenix était au bord des larmes comme vous pouvez le voir à partir de 7m20 dans notre diaporama. "J'ai limite envie de chialer. C'est un gros truc pour moi, je ne suis jamais partie de Lyon. Je ne suis pas triste, je suis hyper contente, c'est un nouveau départ. (...) Je ressens le besoin de changer d'endroit, de partir." confie la star.

"La distance commence à être trop compliquée à gérer"

Si elle quitte la France, c'est pour retrouver son amoureux, Henri PFR avec qui elle vit une relation à distance. Une chose difficile pour les deux amoureux. "Si je pars vivre en Belgique, c'est pour vivre avec Henri. La distance commence à être trop compliquée à gérer, ce n'est pas très agréable. (...) On a du mal à vivre ça." explique EnjoyPhoenix qui ajoute : "Je suis excitée de partir mais j'ai la trouille." La star et son amoureux vont donc commencer à chercher une maison à louer pour vivre ensemble et la Youtubeuse a promis de partager cette nouvelle étape de sa vie avec ses abonnés dans des vidéos.