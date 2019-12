EnjoyPhoenix en couple avec Henri PFR, elle présente son petit ami sur Instagram

EnjoyPhoenix est une femme amoureuse ! Plus d'un an après sa rupture avec Florian Allister, la youtubeuse révélait dans un de ses blogs être en couple avec le DJ belge Henri PFR (de son vrai nom Henri Peifer). "Oui, j'ai rencontré quelqu'un... Il s'appelle Henri PFR. Je partage ça avec vous à titre informatif, sans annonce officielle sur Instagram. J'ai pas envie de reproduire les erreurs du passé (...) J'en ressentais l'envie et le besoin pour que les gens arrêtent de chercher, je veux garder la main mise sur le sujet avant que les gens le disent à notre place".

EnjoyPhoenix dévoile son petit ami Henri PFR sur Instagram

Une relation qui fonctionne malgré la distance (lui habite à Bruxelles). C'est d'ailleurs en sa compagnie qu'elle se rendait sur le tapis rouge de l'avant-première de La Reine des Neiges 2 le 13 novembre 2019, au Grand Rex de Paris. Aujourd'hui, c'est sur Instagram que la vidéaste a voulu partager son amour. Postant une photo de leur couple, elle explique : "Boyfriend & Bestfriend... J'ai été frileuse à l'idée de vous partager davantage ma relation par ce que ça n'a pas toujours été fait de la bonne manière auparavant et que ça m'a causé du tord.", commence-t-elle.

La youtubeuse lui fait une belle déclaration

Mais si elle a longtemps hésité, elle a décidé aujourd'hui d'officialiser son couple et de partager son bonheur : "Aujourd'hui je suis la plus heureuse, par ce que je vis ma meilleure vie avec cette personne qui est à la fois mon mec mais aussi mon meilleur ami, et même si vous n'allez pas le voir souvent, j'avais quand même envie de poster cette photo que j'aime tant. Parce que j'aime partager avec vous ces instants de joie et de bonheur, et que ça fait partie de ma vie. Merci d'ailleurs pour tous ces messages bienveillants à ce sujet que je reçois depuis des mois, effectivement j'ai changé, mais ça n'aurait jamais été possible sans lui". Une belle déclaration !