EnjoyPhoenix pas maquillée, ni coiffée ou retouchée sur Insta : son message pour enfin s'accepter

EnjoyPhoenix se dévoile au naturel

Après avoir dénoncé les contenus d'Instagram qui sont "plein de rêve et de paillettes mais néfastes", EnjoyPhoenix est allée encore plus loin sur le dit réseau social. La YouTubeuse a profité de ses vacances à Bali, en Indonésie, pour s'afficher pas coiffée, pas maquillée et pas retouchée sur Instagram. Un post avec deux superbes photos de l'influenceuse. En légende, Marie Lopez de son vrai nom a précisé se dévoiler sans honte sans maquillage, les cheveux décoiffés, sans look étudié et sans retouches de l'application FaceTune : "No makeup, no hair, no outfit, no facetune, no shame".