Emma et Julien (La Villa 7), la rupture ? "Il a fait des choses qui m'ont énormément blessée"

Dès le premier épisode de La Villa des coeurs brisés 7, Julien est tombé sous le charme d'Emma Keitmann et a été très touché par sa problématique. Celle pour qui "l'amour n'existe pas" s'est finalement laissée aller et les deux candidats se sont mis en couple après un bisou lors d'une sortie en bateau. Si leur relation est rythmée par les hauts et les bas comme Cassandra et Giovanni, qui viennent de se remettre ensemble, les deux amoureux ont quitté l'aventure main dans la main.

Un retour à la réalité compliqué

Malheureusement, leur relation a été très compliquée à l'extérieur. "Désolée de ne pas être trop présente en ce moment. Je me sens comme vide. Je n'ai le goût de rien. J'ai des phases de up & down clairement. Je dois travailler là-dessus et prendre du recul sur des choses qui m'ont blessée pour me concentrer sur l'essentiel. Heureusement que ce week-end je pars à Tenerife ça me fera le plus grand bien" avait déclaré l'ex d'Allan Guedj sur Instagram il y a quelques jours. Depuis leur sortie de l'émission, ils auraient enchainé les ruptures et les réconciliations.

"Je suis un peu paumée"

Ce week-end, celle qui s'est clashée violemment avec Maïssane s'est confiée sur sa relation en story Instagram. "Après le tournage, de retour en France, les choses se sont énormément compliquées. Ça a été les montagnes russes (...) On a eu du mal à allier vie perso, vie professionnelle et notre couple. Il a fait des choses qui m'ont énormément blessée, que j'ai pardonnée et qui se réitèrent. Je suis un peu à un stade d'épuisement. Ça m'a fait énormément de mal. Je suis à un stade où je suis un peu paumée" explique Emma, très touchée.