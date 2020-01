Emilie (Koh Lanta 2019) fiancée : elle se confie sur la demande en mariage et la cérémonie

Emilie de Koh Lanta 2019 va se marier

Alors que des anciens candidats sont au casting de Koh Lanta 2020, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les aventurières de Koh Lanta 2019. Cindy qui est maman et fiancée n'est pas la seule de cette saison de l'émission animée par Denis Brogniart sur TF1 à bientôt se marier. Emilie aussi a dit "oui" à Thibaud quand il lui a demandé de l'épouser. En couple depuis 9 ans, les amoureux vont bientôt passer une nouvelle étape dans leur longue relation avec le mariage.

Emilie a raconté à Purepeople que son futur mari était étrange avant la demande en mariage : "Il était bizarre toute la journée. (...) Je le sentais stressé, mais je ne m'attendais pas du tout à ça quand même". Thibaud avait prévu un séjour ultra romantique pour faire sa demande : "On est allé à Marrakech. Il savait que ça me tenait à coeur de m'y rendre car j'ai des origines marocaines et ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Il a organisé un petit week-end en amoureux. Il m'a emmenée dans un hôtel magnifique". "Il a fait sa demande lors de l'apéro. Petite coupe de champagne, avec le genou à terre, comme dans les films. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse sa demande" a détaillé celle que vous aviez pu suivre dans Koh Lanta 2019.