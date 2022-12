Elite saison 7 : Nadia de retour avec Omar ? L'actrice est catégorique

Pour sa saison 6, Elite s'est éloignée un peu des scènes de sexe pour se concentrer sur des sujets plus sérieux. Mais les épisodes se terminaient aussi sur un cliffhanger, et laissaient planer le doute sur de nouveaux départs. En effet, Ari (Carla Diaz), Mencia (Martina Cariddi) et Patrick (Manu Rios) quittaient la ville avec leur père. L'un d'eux a déjà officialisé son départ pour la suite, et on ne s'en remet pas.

Histoire de ne pas trop nous faire déprimer, Netflix a aussi annoncé une grande nouvelle : Omar Ayuso va reprendre son rôle dans la saison 7 ! Son personnage, Omar, était absent de la saison 6, suite à la mort de Samuel (Itzan Escamilla). Pour l'instant, on ne sait pas comment ni pourquoi il sera de retour dans la série mais une chose est sûre : il sera en solo.

Mina El Hammani (Nadia) de retour dans Elite ? Elle répond

Eh non, Nadia ne reviendra pas dans Elite pour la suite de la série. Actuellement au casting de la série Historias para no dormir, dispo sur Prime Vidéo, Mina El Hammani a été interrogée sur un possible retour dans la série qui l'a fait connaître et elle est catégorique : elle n'a pas l'intention de revenir. "Ce qui est arrivé à Nadia dans Elite est ce qui devait lui arriver. Le travail que j'ai fait dans Elite a été vu, le scénario était déjà écrit." a expliqué l'actrice à Formula TV avant d'ajouter : "Nadia a déjà dû partir et continuer sa vie à l'extérieur, se former et progresser, tout comme moi". Une fin qui semble donc définitive pour le personnage qui a officiellement quitté la série à la fin de la saison 3, avant de faire quelques apparitions dans la saison 4.

>> Elite saison 6 : Rebeka absente, Claudia Salas justifie son départ et brise le coeur des fans <<

Quant à Omar ? Omar Ayuso a récemment expliqué qu'il ne devait à l'origine pas revenir dans Elite, mais qu'il s'est laissé convaincre par les producteurs. "Je pensais que mon départ de la série allait être définitif. Je suis parti sans intention de revenir. J'avais besoin de m'arrêter, de redémarrer et de changer de décor. (...) J'étais dans un train en route pour le Festival de Malaga, et en plaisantant, les créateurs m'ont proposé de revenir, et de plaisanterie en plaisanterie... Nous y voilà !" a-t-il expliqué à GQ, ajoutant : "Je prends plus que jamais de plaisir à tourner cette saison, j'ai un partenaire d'intrigue de rêve et des réalisateurs qui prennent soin de moi et me donnent des ailes. Que puis-je demander de plus ? Je me sens très aimé par toute l'équipe de la série. Je vais travailler avec plaisir." On a hâte de la voir !