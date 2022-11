Elite saison 6 : Rebeka absente, Claudia Salas justifie son départ et brise le coeur des fans

On commence à être habitués avec Elite, il ne faut pas trop s'attacher aux personnages. Et pas seulement car la série adore mettre ses héros en danger : au fil des années, de nombreux persos ont fait leurs adieux à Las Encinas pour poursuivre leurs études loin des drama. Après les départs de Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Miguel Bernardeau (Guzman) ou encore Aron Piper (Ander), la saison 6 marquait un nouveau tournant côté casting;

En plus du départ d'Itzan Escamilla suite à la mort de Samuel, quatre autres acteurs ont fait leurs adieux à la série : Omar Ayuso (Omar), Georgina Amoros (Cayetana), Pol Granch (Philippe) et Claudia Salas (Rebeka). Dans la série, leur départ est juste évoqué au détour d'une phrase, sans plus d'explications.

Claudia Salas s'exprime sur son départ d'Elite

Interrogée par Formula TV, Claudia Salas est sortie du silence. Pour la première fois, l'actrice défend le choix des scénaristes de faire disparaître son personnage, Rebe, de la série. "Dans la saison 5, on sent un peu qu'Omar et Rebeka partent." avoue la star. Evoquant le manque d'adieux aux personnages, elle confie aussi : "C'est peut-être aussi en raison du timing et des nouvelles intrigues qui doivent arriver dans la saison suivante : vous ne pouvez pas tout raconter comme vous le voudriez ". Une chose qu'elle n'a pas du tout mal prise en tout cas. "Je pense que mon départ était nécessaire, et si les choses ont été faites de cette façon, c'est pour le mieux, afin que la saison puisse prendre son temps et raconter de nouvelles histoires" explique la star.

Pas de retour prévu pour Rebe

Si vous gardiez espoir de revoir Rebe plus tard, Claudia Salas a une mauvaise nouvelle : contrairement à Omar Ayuso qui va revenir dans la saison 7 (découvrez les premières infos sur la suite de la série), son come-back à elle n'est pas du tout prévu. "Quand les choses se terminent, elles doivent se terminer. Aujourd'hui, on m'a posé une question : comment j'imaginais Rebeka, que lui serait-il arrivé ? Eh bien, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais j'espère et souhaite qu'elle soit célibataire, avec elle-même. C'est une fin heureuse pour elle.'' conclut l'actrice.