Elite saison 7 : date de sortie, départs au casting, retour d'un acteur... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Quelques mois seulement après la fin brutale et mortelle de la saison 5, la saison 6 d'Elite a fait son arrivée sur Netflix et, pour une fois, la série n'est pas centrée sur le sexe. A la place, les créateurs ont décidé d'évoquer plusieurs sujets forts et importants comme les violences sexuelles, l'homophobie dans le monde du sport ou encore la transidentité. Les fans ont dévoré les huit épisodes qui se terminaient sur un énorme cliffhanger et attendent donc avec impatience la sortie de la suite.

Quelle date de sortie ?

Alors, quand pourra-t-on voir la saison 7 d'Elite sur Netflix ? Pour l'instant, difficile de le dire mais il semble très probable que l'attente soit un peu plus longue qu'entre les saisons 5 et 6. En effet, le tournage a débuté en octobre et il faudra plusieurs mois pour mettre les épisodes en boîte. On imagine donc qu'il faudra patienter jusqu'au printemps 2023 au moins pour faire notre retour à Las Encinas

Les nouveaux acteurs dévoilés avec un grand retour

Pour cette saison 7, Elite recrute encore de nombreux visages et pas qu'un peu. La plateforme a confirmé l'arrivée au casting de six nouveaux acteurs : Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Fernando Lindez, Alejandro Albarracin, Ivan Mendes et Maribel Verdu. Et ce n'est pas tout puisqu'on sait aussi qu'Omar Ayuso alias Omar va reprendre son rôle. Eh oui, déjà ! La plateforme a aussi confirmé le retour de Nadia Al Saidi dans le rôle de Sonia.