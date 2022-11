Elite saison 7 : cette star vient-elle de confirmer son départ ? Ce message ne rassure pas

Pour sa saison 6, Elite a recruté plusieurs nouveaux acteurs pour rejoindre Las Encinas. Pas surprenant puisque le final de la saison 5 marquait la dernière apparition de cinq personnages. Samuel, Rebekah, Philippe, Cayetana et Omar ont fait leurs adieux... mais ils pourraient bien ne pas être les seuls à disparaître. A la fin de la saison 6, le sort d'autres personnages reste en suspens. On veut bien sûr parler d'Ari (Carla Diaz), Mencia (Martina Cariddi) et Patrick (Manu Rios).

Dans le final, ils fuyaient le pays avec leur père miraculeusement sorti de prison. Ari réussissait à convaincre sa soeur de quitter la ville suite à l'accident d'Ivan (André Lamoglia) : Mencia est persuadée d'avoir renversé l'ado, mais c'est en fait Sara (Carmen Arrufat) qui l'a percuté et Raul (Álex Pastrana) l'a aidée à couvrir le crime en faisant porter le chapeau à Mencia. Leur ultime scène les montrait en voiture s'éloignant dans la campagne, tandis qu'Ivan se réveillait en prononçant le prénom de Patrick. Depuis la sortie des épisodes, certains craignent un départ définitif de Manu Rios... et il semblerait qu'ils aient raison.

Manu Rios (Patrick) va-t-il quitter Elite ?

Si vous faites partie de ceux qui ont déjà peur d'avoir fait leurs adieux à Patrick, la suite de cet article pourrait bien vous inquiéter encore plus. Après la mise en ligne des épisodes, Manu Rios a posté le samedi 19 novembre plusieurs photos des coulisses du tournage sur Instagram. Des images qui sont accompagnées d'un message qui semble nostalgique... et pourrait être un au revoir à Elite. "Merci à toute l'équipe pour avoir rendu cela possible, ce fut un très beau voyage" a-t-il écrit, avec un emoji coeur noir, qui représente le chagrin.