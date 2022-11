"C'est claqué", "On a cru qu'elle était morte mais..." : la saison 6 d'Elite ne met personne d'accord

Quelques mois seulement après la sortie de sa saison 5, Elite fait déjà son retour pour sa saison 6. Après la mort de Samuel (Itzan Escamilla), de nombreux acteurs ont quitté la série et ces nouveaux épisodes mettent donc en avant pas mal de nouveaux personnages. Mais surtout, la série s'éloigne des intrigues frivoles et du sexe à gogo pour se concentrer sur des sujets plus sérieux. Bref, tous ces changements prouvent que les créateurs peuvent nous surprendre. Mais qu'en pensent les fans ? Il y a deux team !

La pire saison ?

Dès la sortie, de très nombreux téléspectateurs se sont jetés sur les épisodes et la série espagnole a été propulsée numéro 1 du top de Netflix. Evidemment - et il fallait s'y attendre - certains n'ont pas aimé cette suite. "Comment c'est possible que plus on avance plus c'est claqué ? Vraiment je me force pour connaître la fin, mais ololoooooo je souffle" ou encore "'Je ne m'attendais à rien et je suis comme même déçu 😐' voici en gros mon avis sur la pire saison de cette série claquée au sol. Entre les nouveaux persos inintéressants, une histoire nulle remplie de facilités scénaristique et une fin wtf." peut-on lire sur Twitter.