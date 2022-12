Elite saison 7 : Manu Ríos (Patrick) quitte-t-il la série ? Face aux rumeurs, il répond enfin

Elite va-t-elle (encore) perdre des acteurs pour sa saison 7 ? La série espagnole est une habituée des changements de casting. Après les départs de Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Alvaro Rico (Polo), Jorge Lopez (Valerio) et Mina El Hammani (Nadia) à la fin de la saison 3, d'autres acteurs ont fait leurs adieux comme Miguel Bernardeau (Guzman) et Aron Piper (Ander) à la fin de la saison 4. La saison 5 marquait aussi la dernière apparition d'Itzan Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amoros (Cayetana) et Pol Granch (Philip), tandis qu'Omar Ayuso (Omar) a fait une pause, mais sera de retour pour la saison 7.

La fin de la saison 6 nous faisait aussi craindre le pire pour trois autres personnages. Après la sortie de prison de leur père, Ari (Carla Diaz), Mencia (Martina Cariddi et Patrick (Manu Ríos) quittaient la ville en voiture, Patrick abandonnant Ivan (André Lamoglia), toujours dans le coma après avoir été renversé. Depuis, les rumeurs d'un départ définitif circulent, notamment en ce qui concerne Manu Ríos. Un post Instagram a semé le doute chez les fans et l'interprète d'Ivan semblait confirmer la triste nouvelle. L'acteur vient de sortir du silence, et on peut officiellement sortir les mouchoirs.

Manu Ríos confirme son départ d'Elite

C'est désormais officiel : Patrick ne sera pas dans la saison 7 d'Elite. Après avoir semé le doute sur le retour du personnage, Manu Ríos a fait l'annonce que tout le monde redoutait et confirmé que le dernier épisode de la saison 6 marquait son ultime apparition dans la série. Interrogé par Fotogramas, l'acteur qui a rejoint le show espagnol dans la saison 4 a d'abord expliqué : "Je pense que tout ce qui commence doit se terminer", avant d'ajouter : "En tant qu'acteur, on aime faire des choses différentes et, même si Elite a été une expérience incroyable et que je suis très reconnaissant de ce qu'elle m'a apporté, il y a aussi des fois où il est nécessaire de passer une étape, de tourner la page et de faire d'autres choses."

Il n'y aura donc pas de happy end pour le couple Patrick/Ivan... Il y a quelques semaines, André Lamoglia avait déjà confirmé le départ de son partenaire dans une interview donnée à Esquire. "Cette saison était un adieu éternel. Chaque scène qu'on jouait ensemble c'était comme si on se disait : 'On va en profiter parce que tu ne vas plus être là', parce qu'on savait tous les deux que Manu ne serait pas dans la suivante. Après notre dernière séquence ensemble, l'équipe lui a apporté un bouquet de fleurs et ce fut un moment très émouvant" a expliqué celui qui joue Ivan.

Reste à savoir si Carla Diaz et Martina Cariddi seront elles aussi absentes de la suite... ou pas !