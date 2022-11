Elite saison 7 : 5 théories sur la suite de la série

Après seulement quelques mois d'absence, Elite a fait son retour pour une saison 6 beaucoup moins axée sur le sexe et beaucoup plus sociétale. Un changement qui est loin d'avoir plu à tout le monde : si certains ont applaudi cette décision, d'autres ont critiqué les scénarios toujours claqués de la série espagnole. N'empêche qu'Elite nous a aussi scotché avec le cliffhanger de la saison 6. Alors, que va-t-il se passer dans la saison 7 ?

Un mort au programme

A la toute fin de la saison 6, alors qu'Isadora (Valentina Zenere) donnait une chance à Didac (Álvaro de Juana), une personne sortait un flingue d'une voiture en marche et tirait. Première théorie sur la saison 7 d'Elite : il y aura bien un mort, mais il ne s'agira ni d'Isa ni de Didac. On penche plutôt pour la mort du frère du jeune serveur, qui semble être lié à de sombres histoires.

Le nouveau mystère

Et justement, on a une autre théorie autour de tout ça : le mystère de la saison 7 d'Elite sera lié à cette fusillade et la série va nous faire attendre pour nous dévoiler qui est véritablement responsable de ce crime. Et si tout ça était en fait lié à un autre élève de l'école ? Franchement, on a tellement tout vu dans Elite que vraiment rien ne peut nous surprendre.

Ivan va mourir

Oui, cette théorie est morbide et pourtant, certains internautes y croient ! Après son accident de voiture, Ivan (André Lamoglia) se réveillait à l'hôpital, après le départ de Patrick. Certains pensent en réalité que le personnage va finalement mourir des suites de ses blessures. Bon, là, on n'est vraiment pas convaincus, d'autant plus qu'André Lamoglia a confirmé son retour. Reste à savoir comme réagira Ivan suite au départ de Patrick.

Omar de retour... à Las Encinas

C'est officiel depuis l'annonce du tournage : Omar (Omar Ayuso) revient dans la saison 7 d'Elite. Mais comment va-t-il faire son grand come-back ? On ne sait pas trop pourquoi mais on parie pour une retour à Las Encinas, pas en tant qu'élève mais peut-être dans le personnel. Oui, ce serait tiré par les cheveux mais bon...

Patrick va revenir

Et justement quand on parle de Patrick (Manu Rios), on pense toujours qu'il devrait revenir dans la saison 7. Ok, il n'y a pas eu d'annonce officielle mais André Lamoglia a dévoilé que son partenaire sera absent de la prochaine saison. Mais nous, on veut croire en l'amour et on parie que Patrick retrouvera Ivan. Faites que ça se fasse !