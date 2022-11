Elite a touché le fond : pourquoi la saison 6 de la série Netflix est la pire jusqu'à présent et son cliffhanger n'y change rien

Pour la première fois dans Elite, j'ai eu l'impression que Las Encinas était un décor accessoire dont l'importance ne dépassait pas l'intrigue d'Isadora et que la série s'éloignait de l'école à la moindre occasion. Cela a créé un sentiment de vide parfaitement comparable à celui de la plupart des personnages, ce qui est particulièrement impardonnable dans une saison qui s'abreuve plus que jamais de ses drames personnels. Et là, ce n'est pas la faute de ses protagonistes qui sont plus ou moins bons acteurs -j'étais moi-même très heureux à l'époque de la signature d'Arrufat-, mais plutôt l'approche même des scénarios.

Cela affecte également l'inévitable suspense saisonnier. À ses débuts, Elite a su très bien lier le mystère qui servait de fil conducteur à ce qui se passait dans les différents épisodes. Ici, ce n'est pas le cas, au point que la résolution finit par être un rebondissement quelque peu gratuit plutôt qu'une consommation satisfaisante de ce que nous avons vu jusqu'à ce point. Au moins, la mort de Samuel (Itzan Escamilla) à la fin de la cinquième saison a permis d'atteindre cet objectif, mais tout ce qui concerne le délit de fuite d'Ivan (André Lamoglia) tombe dans l'oreille d'un sourd, même si l'idée que cela importe plus pour la façon dont cela affecte Patrick (Manu Ríos) que pour autre chose.

En bref

Dans l'ensemble, je ne pense pas que la saison 6 ait été un désastre, mais elle a été le point culminant du déclin que la série subit depuis un certain temps. De plus, ses audiences, bien qu'encore assez bonnes, ont également souffert. Il est donc peut-être temps de penser à y mettre un terme. Soit ça, soit changer radicalement de décor et repartir de zéro, car le renouvellement "silencieux" des personnages et l'approche plus dramatique n'ont pas fonctionné comme il le fallait et la saison 7 promise me rend plus paresseux qu'autre chose.

Article écrit par Mikel Zorrilla chez nos collègues d'Espinof.