Dylan Thiry répond encore à Moundir sur la cagnotte humanitaire au Sénégal : "Il ne m'aime pas"

Dylan Thiry balance : Moundir "il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a pris le buzz qu'il avait à prendre"

Dylan et Moundir ont tous les deux participé à Koh Lanta et ont fait d'autres émissions après Koh Lanta, mais les points communs s'arrêtent là. Les deux hommes ne peuvent visiblement pas se voir. "Moundir qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'histoire ?" a lâché Dylan Thiry, en rappelant que Moundir a sous-entendu que "Dylan va au Sénégal pour s'enrichir sur des pauvres africains et sur des musulmans". "Je peux me faire assassiner pour ça" "mais tu te rends compte de ce que tu dis ?" a-t-il rétorqué. "Je vis à Dubaï dans un hôtel 5 étoiles, je gagne 2 000 euros par story et tu me dis que j'ai besoin d'aller au Sénégal utiliser la pauvreté pour m'enrichir ?" a précisé l'influenceur au gros salaire.

Et le candidat de télé-réalité a continué d'expliquer à propos de l'ex animateur de Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 : "Moundir, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas pourquoi ? Il ne m'aime pas, comme il n'aime pas plein d'autres influenceurs. Mais le problème, c'est qu'il les choisit. Quand tu dis que tu vas attaquer tous les influenceurs, ben tu les attaques tous, parce qu'on fait tous la même chose, t'en choisis pas certains en particulier. Sinon, ton combat n'est pas correct". "Rarement les influenceurs sont bien vus par rapport à ce qu'ils font. Peu importe ce qu'on fait. La preuve, je fais de l'humanitaire et on me critique sur ça. Il me critique sur ça. Ça a été le seul" a-t-il balancé, "mais quelle honte, t'es à vomir".

"Moundir qui dit qu'il va faire une plainte", mais "la plainte n'est jamais arrivée et il n'y aura jamais de plainte" car "il ne sait même pas contre quoi porter plainte" a ajouté Dylan Thiry, "comme d'habitude, il fait beaucoup de cinéma mais il ne fait rien. Et il ne va rien m'arriver. Et je suis fier de le dire aujourd'hui : Moundir tu ne pourras rien me faire ! Tu sais quand t'es clean dans tes baskets et que tu te regardes dans la glace tranquillement" "tout ce qu'il dit, je sais que c'est des mensonges".

Et il a aussi déclaré à propos de Moundir : "Il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a pris le buzz qu'il avait à prendre et après il a dit : 'Bon, je vais arrêter de ce sujet là. J'ai dit ce que j'avais à dire'. Mais c'est trop facile".