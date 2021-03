Kellyn accusée de maltraitance sur son chien par Dylan Thiry : "Je suis aussi choquée que vous"

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 a ajouté : "Cette histoire est complètement tirée par les cheveux et venant de ce genre de personnage, ce n'est même pas surprenant. La lâcheté de parler sur quelqu'un quand on sait pertinemment qu'il ne peut pas répondre." Dylan Thiry a notamment balancé : "Deux fois, elle l'a secoué devant moi parce qu'il s'étouffait. Lorsqu'elle dormait chez moi avec le chien, madame se couchait à minuit et se levait à midi. Quand je me levais, le chien avait ch*ié et p*issé partout !" Kellyn en dira sûrement un peu plus après le tournage d'Objectif Reste du Monde, auquel ne participera pas Mélanie Da Cruz.